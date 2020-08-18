Пожар вспыхнул на асфальтовом заводе в Карелии (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар произошел 17 августа в Лоухском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 10.36 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании на 1009 км трассы "Кола" – произошло возгорание в битумном резервуаре асфальтового завода. На место выезжали 7 пожарных.

"При тушении резервуар заливался изнутри, поскольку для сокращения притока воздуха в ёмкость и предотвращения вспышки люк оставался прикрытым. Благодаря применению пены удалось окончательно перекрыть доступ кислорода к горючей смеси, и пожар был ликвидирован в кратчайшее время", – сообщается в паблике "Безопасный городишко Лоухи".

Площадь пожара составила 20 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.