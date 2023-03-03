Пожар вспыхнул в деревянной постройке недалеко от Петрозаводска

В ночь на понедельник загорелась хозяйственная постройка в одном из сел Прионежья.
В понедельник, 6 марта, в 00.17 в селе Заозерье Прионежского района Карелии произошел пожар.
На одной из улиц загорелась хозяйственная постройка. К моменту прибытия огнеборцев огонь охватил пять квадратных метров площади строения.
Пламя потушили в 01.05. Пострадавших нет, говорится в сообщении паблика «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ -75 СОЛОМЕННОЕ».
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