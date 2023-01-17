Пожарная безопасность обошлась пенсионерке в Карелии слишком дорого

Петербуржец обманул жительницу Пряжинского района Карелии при продаже пожарных извещателей.
Пряжинский районный суд признал виновным в мошенничестве жителя Санкт-Петербурга.
Суд установил, что мужчина под видом работника надзорной организации продал пожилой жительнице Пряжи два пожарных извещателя.
При этом покупка и установка оборудования обошлась пенсионерке в несколько раз дороже обычного. Ущерб составил 32 тысячи рублей.
Подсудимый вину признал, полностью возместил ущерб и извинился перед потерпевшей.
Его приговорили к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
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