Пожарное депо в Беломорске отремонтируют за 37 млн рублей

В Беломорске начались работы по монтажу электропроводки и отопления здания пожарного депо, сообщает правительство Карелии.

Реконструкция пожарного проводится в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

Здание с пристройками построено в 1980-1986 годах. Общая площадь здания пожарного депо в составляет 603,87 кв. метров. Срок реконструкции – с 30 октября 2018 года по 31 октября 2019 года.

В настоящий момент на объекте проходят работы по монтажу электропроводки и отопления, утеплению окон и обшивки стен гипсокартонном.

На реконструкцию здания пожарного депо выделено более 37 миллионов рублей их них: более 27 миллионов рублей выделено из федерального бюджета и более 9 миллионов из бюджета Карелии.