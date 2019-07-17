Подписаться
Новости. Общество
08:20, 17 Июля 2019
фото: правительство Карелии

Пожарное депо в Беломорске отремонтируют за 37 млн рублей

Загрузка...

В Беломорске начались работы по монтажу электропроводки и отопления здания пожарного депо, сообщает правительство Карелии.

Реконструкция пожарного проводится в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

Здание с пристройками построено в 1980-1986 годах. Общая площадь здания пожарного депо в составляет 603,87 кв. метров. Срок реконструкции – с 30 октября 2018 года по 31 октября 2019 года.

В настоящий момент на объекте проходят работы по монтажу электропроводки и отопления, утеплению окон и обшивки стен гипсокартонном.

На реконструкцию здания пожарного депо выделено более 37 миллионов рублей их них: более 27 миллионов рублей выделено из федерального бюджета и более 9 миллионов из бюджета Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2019, 15:42
ВИДЕО: "Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов"
12.07.2019, 14:56
Заклеенная история
11.07.2019, 15:34
Появилось видео с места аварии, где погибла 14-летняя девочка из Карелии
11.07.2019, 14:03
Жители карельской деревни отказываются умирать
11.07.2019, 21:30
Наташа Королева выложила в Сеть фото ню
15.07.2019, 06:40
Подростка в Карелии укусила ядовитая змея

Аналитика

16.07.2019 13:09
Обществоведение
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают 5
Обезлюдивание республики не смогут остановить даже мигранты.
Земли раздора 1
15.07.2019 12:54
Не интригует и не торгуется 5
11.07.2019 14:27
Жители карельской деревни отказываются умирать 12
11.07.2019 14:03
"Операция, которая нужна сегодня"
09.07.2019 12:08
Вся аналитика

Чтиво

16.07.2019 11:19
Без политики
"Stadtwerke Tubingen" и "РКС-Петрозаводск": о том, как работают предприятия коммунальной сферы в городах-побратимах
"РКС-Петрозаводск" и жилищно-коммунальная служба Тюбингена "Stadtwerke Tubingen" (SWT) сотрудничают уже давно, с 1993 года.
Заклеенная история 26
12.07.2019 14:56
"Лесное хозяйство – дитя нужды" 1
10.07.2019 13:51
Стальные нервы, железная воля, золотые руки…
09.07.2019 09:22
архив чтиво

Медиа

Крестный ход в память о расстреле царской семьи
15.07.2019 13:15
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»