Пожарное депо в Беломорске отремонтируют за 37 млн рублей

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В Беломорске начались работы по монтажу электропроводки и отопления здания пожарного депо, сообщает правительство Карелии.
Реконструкция пожарного проводится в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".
Здание с пристройками построено в 1980-1986 годах. Общая площадь здания пожарного депо в составляет 603,87 кв. метров. Срок реконструкции – с 30 октября 2018 года по 31 октября 2019 года.
В настоящий момент на объекте проходят работы по монтажу электропроводки и отопления, утеплению окон и обшивки стен гипсокартонном.
На реконструкцию здания пожарного депо выделено более 37 миллионов рублей их них: более 27 миллионов рублей выделено из федерального бюджета и более 9 миллионов из бюджета Карелии.
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