Пожарные 1,5 часа тушили вагончик в карельской лесной глуши

В Беломорском районе в лесу произошел пожар в вагончике, сообщили в МЧС Карелии.

В ночь с 23 на 24 февраля, в 1.54, на 9 километре автодороги "Пушной-Беломорской" в лесу произошел пожар в вагончике.

Для ликвидации огня привлекались 6 человек и 2 единицы техники.

В результате пожар был ликвидирован в 3.20. Вагончик сгорел полностью. При пожаре никто не пострадал.

Причины возгорания и собственник вагончика устанавливаются.