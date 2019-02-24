Пожарные 1,5 часа тушили вагончик в карельской лесной глуши

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В Беломорском районе в лесу произошел пожар в вагончике, сообщили в МЧС Карелии.
В ночь с 23 на 24 февраля, в 1.54, на 9 километре автодороги "Пушной-Беломорской" в лесу произошел пожар в вагончике.
Для ликвидации огня привлекались 6 человек и 2 единицы техники.
В результате пожар был ликвидирован в 3.20. Вагончик сгорел полностью. При пожаре никто не пострадал.
Причины возгорания и собственник вагончика устанавливаются.
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