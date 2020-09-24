Пожарные 1,5 часа тушили загоревшееся заброшенное здание предприятия в Карелии

Пожар вспыхнул в одном из помещений неэксплуатируемого здания склада бывшего предприятия "Медвежьегорский ЦРМ".

В минувший четверг, 24 сентября, в 18.45 диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на территории предприятия по ул. Заводской в Медвежьегорске. К месту пожара выехал дежурный караул Медвежьегорской пожарной части. По приезду к месту пожара выяснилось, что горит одно из помещений неэксплуатируемого здания склада бывшего предприятия "Медвежьегорский ЦРМ".

Для разведки и тушения пожара в условиях задымления пожарные использовали аппараты для дыхания. Пожарные боролись с огнем полтора часа. Осложняло тушение пожара распространение пожара внутри стен помещения. Горение и распространение огня происходило в скрытых полостях деревянных, оббитых деревянной реечной обрешеткой и оштукатуренных стен полувековой давности. Приходилось многократно в поисках скрытых очагов горения ломать штукатурку стен для подачи воды на тушение.

Возможно, что причиной возгорания стало проведение сварочных работ.

К 20.20 пожар был ликвидирован, сообщается в паблике пожарных Медвежьегорского района.