Пожарные 2 часа тушили дом в дачном кооперативе Карелии

Частный дом загорелся в Кондопожском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 9 ноября, в 11.32 произошел пожар в частном доме по адресу: Кондопожский район, садоводческое товарищество "Ангозеро".

Для ликвидации пожара привлекались 11 человек из пожарно-спасательного подразделения Кондопожского района.

Спустя два часа, в 13.49, пожар был ликвидирован.

О пострадавших не сообщатся.

Причины пожара выясняются.