Пожарные-десантники прибыли в Карелию из Архангельской области

Сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Архангельской области будут бороться с пожаром в Пряжинском районе.

Сегодня, 19 июля, в Карелию прибыли 8 пожарных-десантников из соседнего региона. Специалисты сразу поехали на пожар в Пряжинском районе. Доставивший их самолет улетел в Архангельск для того, чтобы привезти остальных десантников-пожарных. Всего в Карелии будут работать 23 человека из Архангельской области, сообщили в правительстве республики.

Специалистов по тушению лесных пожаров в Карелию направляет и Мурманская область. Пожарные из этого региона будут задействованы на тушении пожара в Сегежском районе. Ожидается и прибытие пожарных из Вологодской области.

Ранее глава Карелии поручил составить план тушения пожаров.