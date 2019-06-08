Пожарные почти два часа тушили частный дом в Медвежьегорске

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В районном центре Карелии накануне вечером загорелся частный жилой дом.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в пятницу, 7 июня в 18:01 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района (в составе 6 человек, 2 ед. техники), привлекались для ликвидации пожара в частном доме по адресу: Медвежьегорск, ул. Санаторная.
Пожар был ликвидирован в 19.45. О пострадавших не сообщается.
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