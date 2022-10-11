Пожарные помогли выбраться раненой женщине из развороченной иномарки на юге Карелии (ФОТО)

Утром 24 ноября на федеральной дороге в Лахденпохском районе Карелии произошло ДТП.

Сегодня утром пожарные поселка Куркиёки с помощью специального инструмента помогли выбраться женщине из поврежденного автомобиля Renault.



ДТП с участием иномарки и УАЗа произошло на 174 километре трассы А-121. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 08.30, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.



Пожарные обследовали место ДТП, деблокировали пострадавшую, отключили аккумулятор автомобиля, нейтрализовали разлив топлива. В результате аварии водитель Renault получила травмы и была госпитализирована в Сортавальскую ЦРБ.











