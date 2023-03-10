Пожарные спасли двух человек и собаку из горящего дома на севере Карелии (ФОТО)

В поселке Лоухи жильцы не могли самостоятельно выбраться из деревянного дома, где загорелась веранда.

По сообщению лоухского отряда противопожарной службы, пожар произошел 12 марта в 12.46 в частном деревянном доме на улице Станционной в поселке Лоухи. Горела веранда квартиры № 5. Для ликвидации возгорания привлекалось пожарное подразделение пожарной части № 57.

«Из квартиры работниками пожарной охраны было выведено два человека и собака, которым был заблокирован путь выхода огнём, самостоятельно покинуть место пожара не предоставлялось возможным. Благодаря слаженным действиям, пожар был ликвидирован в 13.30 минут. Погибших и пострадавших нет», - пишут в паблике «ОПС по Лоухскому району».