Пожарные спасли трех человек в горевшем многоквартирном доме в Петрозаводске

Пожар в многоквартирном двухэтажном доме произошел в пятницу вечером в Петрозаводске.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, сообщение о возгорании поступило в 20.06. Пожар произошел в доме по адресу Вытегорское шоссе, д. 78.

Для его тушения были привлечены 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

Трех жильцов, в том числе, ребенка, пожарные вывели из задымленного помещения. При эвакуации использовались индивидуальные средства защиты органов дыхания.

Для ликвидации пожара потребовалось почти 1,5 часа. В результате возгорания пострадало подсобное помещение на первом этаже на площади 8 кв. метров.

Причина пожара пока не установлена.