Пожарные таскали колеса весом в 100 кг по площади в Петрозаводске в честь своего праздника (ФОТО и ВИДЕО)

В День пожарной охраны на площади Кирова проходят соревнования газодымозащитников МЧС.

Сегодня пожарные и ветераны пожарной службы отмечают свой профессиональный праздник — 372 годовщину образования пожарной охраны в России. В честь такой знаменательной даты праздничные мероприятия прошли в центре Петрозаводска, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

На праздничные мероприятия в Петрозаводске и на Международные соревнования специалистов газодымозащитной службы приехали пожарные не только из районов Карелии, но и с Оренбургской, Мурманской, Тюменской, Архангельской областей, а также из Санкт-Петербурга.

После торжественной части судьи объявили о старте соревнований специалистов газодымозащитной службы. Пожарные соревновались за звания «Лучший газодымозащитник» и «Лучшее звено ГДЗС». Пожарные в полном снаряжении, с баллоном на спине и дыхательной маской и шлемом на голове должны залезть на вышку, втянуть на неё шланг и спуститься, передвинуть колесо, которое весит более 100 килограмм, пробежать «змейку» по полосе препятствий, вытащить на себе «пострадавшего».

После забега коллеги участников помогали им снять дыхательный аппарат, отпаивали водой и прочими жидкостями.

Помимо соревнований, на площади выставлены несколько машин, с которыми можно сфотографироваться — как снаружи, так и в кабине, и работает полевая кухня, где можно отведать кашу.

«Такие соревнования показывают уровень подготовки наших пожарных. А еще, они невероятно зрелищные, собрали вокруг себя множество зрителей», — отметил председатель Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

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