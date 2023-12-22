Пожарные в Карелии попали в квартиру, полную дыма и людей

В одной из многоэтажек Питкяранты загорелась квартира.

Пожар произошел 24 декабря в девятиэтажке, расположенной по адресу: улица Рудакова, 13, в Питкяранте. Жильцы вызвали пожарных в 23.10 вечера.

Как сообщили в МЧС Карелии, дым шел из квартиры на 1 этаже. Пожарные смогли попасть в задымленное помещение, где находилось много людей.

Как выяснилось, в квартире загорелся пол на кухне. Жильцы смогли потушить огонь сами, до приезда пожарных. В результате пожара никто не пострадал, причины, виновные и ущерб устанавливаются.