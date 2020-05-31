Пожарные в Карелии спасли деревню от огня (ВИДЕО)

Дом сгорел в деревне Зашеек Лоухского района, распространения огня на другие постройки удалось избежать благодаря пожарным.

Как сообщается в паблике "Безопасный городишко Лоухи", 30 мая в 2 часа ночи на пульт связи ГКУ РК "Отряд противопожарной службы по Лоухскому району" поступило сообщение о пожаре пожар в частном доме в деревне Зашеек.

Благодаря оперативным действиям работников Добровольной пожарной охраны и помощи местного населения удалось избежать распространения огня на другие постройки.

Пострадавших нет. По данному факту органом дознания ведётся доследственная проверка, однако на данный момент уже установлено, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара является нарушение эксплуатации электрооборудования внутри дома.

Пожарный надзор напоминает: запрещено оставлять без присмотра на длительное время включенное электрооборудование, а также нельзя эксплуатировать поврежденные электроприборы.