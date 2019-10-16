Пожарные в Карелии спасли женщину, не выходившую на связь

Спасателям 15 октября поступил звонок из полиции с просьбой о помощи, сообщили в МЧС Карелии.

В 11.45 пожарным сообщили, что в Питкяранте на ул. Парковой женщина не выходит на связь и необходимо попасть в квартиру.



Пожарные с помощью трехколенной лестницы проникли в квартиру на четвертом этаже.



Женщине было плохо. Спасатели донесли пострадавшую до автмообиля скорой помощи.