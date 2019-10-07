Пожарные в Петрозаводске дважды в воскресенье выезжали тушить загоревшийся мусор

Мусор горел на улице Онежская флотилия и улице Герцена, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувшее воскресенье, 6 октября, в 19.17 на ул. Онежской флотилии, у дома №1 произошел пожар на открытой территории.

В результате уничтожен мусор на площади 2 кв.м. Причина, виновный устанавливаются.

Чуть позже, в 19.56, мусор загорелся на улюГерцена, у дома №47.

В результате уничтожен мусор на площади 2 кв.м. Причина, виновный устанавливаются.