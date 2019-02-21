Пожарные вытащили экскурсионный автобус из сугроба в Карелии

Экскурсионный автобус застрял в снегу около Сяпси 20 февраля, сообщили в МЧС Карелии.

В 14.34 в Пряжинском районе около поселка Сяпся (неподалеку от зоокомплекса "Три медведя") экскурсионный автобус застрял в сугробе.

Прибывшие на место происшествия пожарные из поселка Эссойла в составе 2 человек провели работы по буксировке автобуса.