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Пожарных-десантников, помогавших Карелии в тушении лесных пожаров, проводили домой (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:15, 03 Августа 2021
фото: gov.karelia.ru

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Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил благодарственные письма пожарным, которые приехали из других регионов для спасения республики от лесных пожаров.

В минувший понедельник, 2 августа, 45 специалистов федерального учреждения Рослесхоза «Авиалесоохрана» и десантники-пожарные из Архангельской области завершили свою вахту в Карелии. Руководитель республики Артур Парфенчиков проводил пожарных домой. Об этом сообщается на сайте правительства.

«У нас такое впервые в истории Карелии. Атмосферная засуха, сухие грозы и факторы, которые, наверное, связаны с человеческим поведением привели к возникновению большого количества пожаров в одно время. Но все вместе мы выстояли и не дали огню распространиться на поселки, дачные кооперативы.  Работали все, и МЧС, и арендаторы. Серьезно помогли добровольцы. Но тушение пожаров – это дело профессионалов, и когда такие люди есть – система работает», − сказал Артур Парфенчиков.


Минприроды Карелии

Все привлеченные силы прибыли в Карелию в период с 19 по 20 июля – во время пика прохождения пожароопасного сезона. Специалисты были полностью оснащены необходимой спецодеждой, средствами пожаротушения и незамедлительно отправились к местам пожаров.

Опытные специалисты Рослесхоза − ФБУ «Авиалесоохрана» (24 человека) помогли тушить лесные пожары в Суоярвском, Сегежском, Пряжинском, Олонецком и Беломорском районах.

Десантники-пожарные из Мурманской (10 человек) и Архангельской областей (21 человек) также не дали огню распространиться в Сегежском, Пряжинском, Суоярвском районах.

Каждому из привлеченных в Карелию пожарных вручили благодарственные письма.

Видео проводов опубликовали на странице главы Карелии в социальной сети. 

Ранее монахи назвали причину пожара на острове, где расположен скит Валаамского монастыря.

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