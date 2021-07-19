Пожарный в Карелии, защищающий поселок Найстенъярви, сообщил главе МЧС России, что все хорошо (ВИДЕО)

Руководитель МЧС России Евгений Зиничев пообщался с пожарными, которые пытаются остановить огонь на подступах к поселку Найстенъярви.

Сегодня министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев прибыл в Найстенъярви, где уже неделю пожарные и добровольцы борются с огнем, чтобы не допустить его к поселку.

Евгений Зиничев зашел лесную дорогу и спросил у пожарного: "Как Вы сами?". "Ничего, нормально, все хорошо", - ответил огнеборец из пожарной части поселка Вяртсиля, поднимая пожарный рукав.

После глава МЧС России напомнил пожарному о главной его задаче на сегодняшний день: не допустить огонь в поселок Найстенъярви, а также поинтересовался, как давно отдыхал огнеборец.

"Мы только утром в 8.00 сменились", - поспешил ответить пожарный и добавил, что едой обеспечены.

Видео сделал корреспондент "Столицы на Онего" Александр Гнетнев, который на данный момент находится в поселке Найстенъярви, куда сегодня приехало большое начальство из Москвы.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России удовлетворен работой пожарных в Найстенъярви.