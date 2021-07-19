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Пожарный в Карелии, защищающий поселок Найстенъярви, сообщил главе МЧС России, что все хорошо (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:32, 20 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Руководитель МЧС России Евгений Зиничев пообщался с пожарными, которые пытаются остановить огонь на подступах к поселку Найстенъярви.

Сегодня министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев прибыл в Найстенъярви, где уже неделю пожарные и добровольцы борются с огнем, чтобы не допустить его к поселку.

Евгений Зиничев зашел лесную дорогу и спросил у пожарного: "Как Вы сами?". "Ничего, нормально, все хорошо", - ответил огнеборец из пожарной части поселка Вяртсиля, поднимая пожарный рукав.

После глава МЧС России напомнил пожарному о главной его задаче на сегодняшний день: не допустить огонь в поселок Найстенъярви, а также поинтересовался, как давно отдыхал огнеборец.

"Мы только утром в 8.00 сменились", - поспешил ответить пожарный и добавил, что едой обеспечены.

Видео сделал корреспондент "Столицы на Онего" Александр Гнетнев, который на данный момент находится в поселке Найстенъярви, куда сегодня приехало большое начальство из Москвы.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России удовлетворен работой пожарных в Найстенъярви.

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Комментарии

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Кузьма Петрович
2021-07-20 13:52:53
Ну до смешного дошло, люди когда уж о помощи просили: всем было плевать, теперь жители посёлка вместе с собаками и кроликами в спортзале школы спят, эвакуированные которые, а ежели б прислушались к просьбам людей, ничего бы не было, хотя в " бункер" доложат как надо,это понятно....дикость просто...
врунофф
2021-07-20 13:48:34
Кто тушит, тот и докладывает. А не всякая либероидная шелупонь с продавленных диванов
Гость
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