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Пожары в Карелии уничтожили более 500 гектаров леса

Новости. Общество
12:41, 06 Августа 2020
фото: © Светлана Павлова/ТАСС
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С начала сезона в лесах республики ликвидировано 133 лесных пожара, сообщили в Минприроды Карелии.

Общая площадь 511,7 га. В прошлом году на эту дату был зарегистрирован 91 лесной пожар на площади 591 га. Последний пожар произошел в Лоухском районе 2 августа. 

Больше всего лесных пожаров произошло в Суоярвском (24), Медвежьегорском (16), Лоухском (15), Лахденпохском (12) районах. Основная причина возникших пожаров (80%) – несоблюдение правил пожарной безопасности людьми.

Выявлено 36 нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

Напоминаем, что в Карелии действует особый противопожарный режим. 

В круглосуточном режиме функционирует региональная диспетчерская служба Карелии. Номер телефона: 8 (814-2) -55-55-80.

Напомним, в Карелии обещают ухудшение ситуации с лесными пожарами в августе.

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