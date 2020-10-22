Гулявшая по Петрозаводску пожилая пара нашла артиллерийский снаряд

В Университетском городке обнаружен артиллерийский снаряд, который мог взорваться, сообщила пресс-служба Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По информации оперативных дежурных Карельской республиканской поисково-спасательной службы, 22 октября в лесу рядом с улицей Университетская в микрорайоне Древлянка во время прогулки с собакой семейная пара обнаружила подозрительный предмет. Пожилые люди обратились за помощью к работникам бассейна "Онего", которые, в свою очередь, позвонили в службу спасения по номеру "112".

На место происшествия прибыли саперы. Специалисты изъяли и обезвредили артиллерийский снаряд калибром 45 мм. По оценке спасателей, при неправильном изъятии боеприпас мог взорваться.