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Гулявшая по Петрозаводску пожилая пара нашла артиллерийский снаряд

Новости. Общество
15:40, 23 Октября 2020
фото: © Госкомитет Карелии по ОЖ и БН
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В Университетском городке обнаружен артиллерийский снаряд, который мог взорваться, сообщила пресс-служба Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По информации оперативных дежурных Карельской республиканской поисково-спасательной службы, 22 октября в лесу рядом с улицей Университетская в микрорайоне Древлянка во время прогулки с собакой семейная пара обнаружила подозрительный предмет. Пожилые люди обратились за помощью к работникам бассейна "Онего", которые, в свою очередь, позвонили в службу спасения по номеру "112".

На место происшествия прибыли саперы. Специалисты изъяли и обезвредили артиллерийский снаряд калибром 45 мм. По оценке спасателей, при неправильном изъятии боеприпас мог взорваться.

 

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Комментарии

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кир
2020-10-23 16:43:50
Подарки с войны финны оставили.
ПлачУ и ПлАчу
2020-10-23 16:11:45
А после собак снаряды убрали?
Н - новый
2020-10-23 16:31:28
ПлачУ и ПлАчу, после собак мины. Они весной активируются. А ежели ботинки с глубоким протектором, то даже дома может рвануть.
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