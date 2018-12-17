Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
11:30, 17 Декабря 2018
фото: Pixabay

Пожилая "ворожея" лишила жителей Петрозаводска около миллиона рублей

Загрузка...

Полицейские получили информацию о том, что некая гражданка путем обмана совершает хищения денег и золотых украшений у горожан, сообщили в МВД Петрозаводска.

По версии правоохранителей, ранее судимая 60-летняя петрозаводчанка обещала магическими обрядами избавить горожан от проблем. Около церквей, поликлиник, больниц она обращалась к незнакомым людям, преимущественно женщинам, и убеждала их в том, что может снять порчу.

Как правило, далее происходил обмен номерами мобильных телефонов. Затем подозреваемая посредством телефонных разговоров и при личных встречах входила в доверие к петрозаводчанам и убеждала их отдать деньги и золотые украшения.

Так, 36-летней горожанке она рекомендовала избавиться от всех ювелирных изделий – то есть передать ворожее, так как те якобы являются источником несчастий женщины.

У 60-летней женщины подозреваемая похитила 800 тысяч рублей за несколько месяцев – купюры она забирала для того, чтобы провести обряды "очищения" денег, и не возвращала.

В настоящее время задержанная гражданка подозревается в мошеннических действиях, совершенных в отношении семи жителей карельской столицы. Общий ущерб от её действий, по предварительным данным, превышает 950 тысяч рублей.

На пенсионерку завели уголовные дела. Подозреваемая находится под стражей.

Проверяется причастность фигурантки к другим преступлениям.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2018, 17:19
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
16.12.2018, 11:37
Пропавшую в субботу в Беломорске семилетнюю девочку нашли
12.12.2018, 11:59
Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже
14.12.2018, 14:37
Карелия на грани срыва
15.12.2018, 10:46
Патрушев рассказал про отказ Игоря Сечина работать с Карелией
10.12.2018, 15:05
В Петрозаводске один из начальников полиции уволился после истории с "маньяком"

Аналитика

Сегодня 10:45
Обществоведение
Как Карелия может помочь безработным? 2
Начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова рассказала, что происходит на рынке труда республики, как безработному с помощью мер господдержки начать с нуля свой бизнес и ждать ли шквала обращений предпенсионеров в службы занятости в 2019 году.
Карелия на грани срыва 8
14.12.2018 14:37
Миллиардные грезы 1
13.12.2018 11:41
В чьи сети попались? 2
12.12.2018 11:35
60 лет работы для людей
12.12.2018 10:49
Вся аналитика

Чтиво

14.12.2018 12:32
Личное мнение
Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны 6
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
"Я уже не городской"
14.12.2018 09:46
Четверть века с Конституцией 6
12.12.2018 13:43
Платная медицина. Как вернуть 13%
07.12.2018 15:50
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
14.12.2018 12:02
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»