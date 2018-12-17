Пожилая "ворожея" лишила жителей Петрозаводска около миллиона рублей

Полицейские получили информацию о том, что некая гражданка путем обмана совершает хищения денег и золотых украшений у горожан, сообщили в МВД Петрозаводска.

По версии правоохранителей, ранее судимая 60-летняя петрозаводчанка обещала магическими обрядами избавить горожан от проблем. Около церквей, поликлиник, больниц она обращалась к незнакомым людям, преимущественно женщинам, и убеждала их в том, что может снять порчу.

Как правило, далее происходил обмен номерами мобильных телефонов. Затем подозреваемая посредством телефонных разговоров и при личных встречах входила в доверие к петрозаводчанам и убеждала их отдать деньги и золотые украшения.

Так, 36-летней горожанке она рекомендовала избавиться от всех ювелирных изделий – то есть передать ворожее, так как те якобы являются источником несчастий женщины.

У 60-летней женщины подозреваемая похитила 800 тысяч рублей за несколько месяцев – купюры она забирала для того, чтобы провести обряды "очищения" денег, и не возвращала.

В настоящее время задержанная гражданка подозревается в мошеннических действиях, совершенных в отношении семи жителей карельской столицы. Общий ущерб от её действий, по предварительным данным, превышает 950 тысяч рублей.

На пенсионерку завели уголовные дела. Подозреваемая находится под стражей.

Проверяется причастность фигурантки к другим преступлениям.