890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Врач рассказал, чем уникальна эпидемия COVID-19 в Карелии
23.05.2020 14:14
Общественный транспорт возобновляет работу в некоторых районах Карелии 1
23.05.2020 20:10
Воскресенье в Карелии будет теплым, обещают синоптики
23.05.2020 17:00
Власти изменили правила приема гостей на турбазах в Карелии 1
23.05.2020 20:23

Пожилая женщина в Карелии заразилась COVID-19 в результате контакта с приезжим на похоронах

Новости. Общество
10:39, 24 Мая 2020
фото: Илья Тимин
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в результате семейных контактов.

Как пояснил Артур Парфенчиков, основным способом распространения коронавируса в нашей республике является завоз инфекции из других регионов, причем часто причиной заражения становятся именно семейные контакты. По мнению главы Карелии, в настоящее время, даже в особых ситуациях, таких контактов лучше не допускать.

"Так, например, мужчина из Калуги приехал на похороны к родным в один из районов республики, в результате контакта с ним заболела пожилая женщина, которая теперь находится в тяжёлом состоянии, - рассказал Парфенчиков на своей странице в соцсети. - Понимаю, что прощание с близким человеком - это тот случай, когда принять решение и отказаться от поездки очень непросто, но сейчас, наверное, та ситуация, когда такие решения необходимо принимать".

Напомним, что по состоянию на 24 мая в Карелии подтверждено 316 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
19.05.2020, 13:32
В Петрозаводске выявлено 78 очагов коронавирусной инфекции
22.05.2020, 14:35
Находчивый петрозаводчанин сбежал с заправки с 40 литрами бензина
17.05.2020, 14:53
Мэрия Петрозаводска рассказала о работе троллейбусов в условиях пандемии Covid-19 (ФОТО)

Аналитика

21.05.2020 13:40
Капитал
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 5
Генеральный директор ООО "Карелия Палп" Юрий Айвазов рассказал о работе крупнейшего российского экспортера газетной бумаги в условиях пандемии коронавируса.
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 47
20.05.2020 16:00
Архиерей под наблюдением 15
19.05.2020 15:28
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 4
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Вся аналитика

Чтиво

22.05.2020 15:58
Без политики
Любители экстрима собирают деньги на новый скейт-парк в Петрозаводске 2
Проект стоимостью более 1,6 миллиона рублей предполагается реализовать при поддержке Программы местных инициатив.
Скульптор красоты
20.05.2020 09:30
"Мы прогнозируем, что не вытянем" 1
19.05.2020 13:20
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»