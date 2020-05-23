Пожилая женщина в Карелии заразилась COVID-19 в результате контакта с приезжим на похоронах

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в результате семейных контактов.

Как пояснил Артур Парфенчиков, основным способом распространения коронавируса в нашей республике является завоз инфекции из других регионов, причем часто причиной заражения становятся именно семейные контакты. По мнению главы Карелии, в настоящее время, даже в особых ситуациях, таких контактов лучше не допускать.

"Так, например, мужчина из Калуги приехал на похороны к родным в один из районов республики, в результате контакта с ним заболела пожилая женщина, которая теперь находится в тяжёлом состоянии, - рассказал Парфенчиков на своей странице в соцсети. - Понимаю, что прощание с близким человеком - это тот случай, когда принять решение и отказаться от поездки очень непросто, но сейчас, наверное, та ситуация, когда такие решения необходимо принимать".

Напомним, что по состоянию на 24 мая в Карелии подтверждено 316 случаев заражения коронавирусной инфекцией.



