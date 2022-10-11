Пожилая жительница Петрозаводска решила поиграть на бирже и лишилась 770 тысяч рублей

Польстившись на обещание стабильного и быстрого дохода, пенсионерка набрала кредитов и осталась без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от пенсионерки: женщина после общения с неизвестными потеряла 770 тысяч рублей.

Женщина рассказала полицейским, как увидела в интернете рекламу легкого заработка. «Стабильный и быстрый доход с сопровождением опытных брокеров» привлек пенсионерку, и она оставила контактные данные.

После этого с ней связались и объяснили, как открыть личный кабинет на брокерской платформе. Потом женщину уговорили вложить в торги средства — сначала личные, а потом кредитные. Пенсионерка послушно пополняла счет.

Наконец, когда прибыль в личном кабинете достигла двух миллионов рублей, петрозаводчанка попыталась вывести деньги. Но ей объяснили, что это можно только после внесения комиссии — 200 тысяч рублей. Когда же пенсионерка призналась, что таких денег у нее нет, ей предложили заложить квартиру.

Тут женщина начала догадываться, что имеет дело с мошенниками, и обратилась в полицию. Всего за время игры на «бирже» петрозаводчанка перевела неизвестным 770 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье «мошенничество».