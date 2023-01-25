Пожилого пациента обокрали в палате больницы в Карелии

Полиция Медвежьегорского района Карелии возбудила уголовное дело по факту кражи в местной больнице.

Об этом сообщили в МВД республики.

С заявлением о краже обратился 73-летний пациент. По его словам, кто-то проник в его палату и похитил из кошелька 16 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 24-летний пациент того же лечебного заведения.

Он признался, что иногда выходил с пожилым мужчиной в магазин и заметил у того деньги в кошельке. Когда пенсионер отлучился на ужин, подозреваемый проник в его палату и похитил купюры. По его словам, деньги он потратил на новую одежду и обувь