Пожилого жителя Карелии обманул мошенник

Мужчина хотел продать старый автомобиль, но стал жертвой мошенника, сообщили в МВД Карелии.

Пожилой житель одного из поселков Прионежского района решил продать через электронную доску объявлений старый отечественный лифтбэк за 30 тысяч рублей Покупатель вскоре нашелся – позвонил молодой человек и сообщил, что приедет за транспортным средством.

При встрече же хозяин машины услышал историю о том, что денег сейчас нет, а потому покупатель составил расписку, в которой совсем скоро обязался перевести деньги за приобретение.

Пенсионер обратился в полицию, предоставил сведения, которые были у него о контрагенте. Правоохранители скоро выяснили, что данные, указанные в расписке, - вымышлены.

По версии следствия, ранее не судимый 20-летний петрозаводчанин специально подыскивал в Интернете объявления о продаже старых авто. Затем он составлял документ с фиктивными сведениями об обязательстве позднее передать денежные средства за покупку.

К примеру, таким же образом пострадал и другой житель прионежской деревни, предлагавший к реализации за 40 тысяч рублей старую иномарку.

В настоящее время возбуждены уголовные дела.