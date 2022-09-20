Пожилой мужчина пропал на севере Карелии

В Калевале разыскивают пропавшего 22 сентября пенсионера.
Объявление о поиске Владимира Павловича Н. появилось в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт».
Как уточняется, 69-летний мужчина из поселка Шокша пропал 22 сентября.
Рост пропавшего — 170 сантиметров, плотного телосложения, с седыми волосами. Был одет в бордовую куртку, темный свитер, темные штаны и резиновые сапоги.
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