Пожилой мужчина пропал на севере Карелии

В Калевале разыскивают пропавшего 22 сентября пенсионера.

Объявление о поиске Владимира Павловича Н. появилось в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт».

Как уточняется, 69-летний мужчина из поселка Шокша пропал 22 сентября.

Рост пропавшего — 170 сантиметров, плотного телосложения, с седыми волосами. Был одет в бордовую куртку, темный свитер, темные штаны и резиновые сапоги.