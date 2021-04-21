Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пассажиру самолета выставили счет в 770 миллионов долларов из-за одного действия 1
21.04.2021 19:10
Стали известны претенденты на звание Почетного гражданина Петрозаводска 4
21.04.2021 14:44
В Петрозаводске дайверы искали утопленный айфон, а нашли уникальные монеты (ФОТО) 8
21.04.2021 10:24
Семьи со школьниками получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей 9
21.04.2021 12:56
Двоих жителей Карелии арестовали за призывы к несанкционированному митингу в поддержку Навального 15
21.04.2021 13:50
В Карелии полиция задержала 9 активистов за призывы к несанкционированному митингу за Навального 30
21.04.2021 11:09
Экс-начальник Управления МЧС Карелии задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в махинациях 3
21.04.2021 16:15

Пожилой житель Карелии с больным сердцем скончался от пневмонии

Новости. Общество
09:20, 22 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Загрузка...

Всего за год в Карелии от пневмонии умерли 134 человека, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в республике 19 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, один пациент умер — скончался 74-летний мужчина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с первого апреля минувшего года с внебольничной пневмонией госпитализированы 5765 пациентов, 134 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19, сообщили в оперштабе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан
16.04.2021, 16:30
В Карелии трагически погиб ветеран службы УФСИН
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»