Пожилой пациент умер в Карелии от внебольничной пневмонии: число жертв болезни достигло 86 человек

В республике скончался мужчина 1931 года рождения от внебольничной пневмонии, сообщает оперштаб республике по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирована смерть от внебольничной пневмонии. Умер мужчина 1931 года рождения с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией дыхательной системы. Тест на COVID - 19 у пациента был отрицательным, говорится в заявлении оперативного штаба.

Всего за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии 15 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1963 пациента, 86 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

По данным на восьмое ноября в Карелии поставлен новый рекорд пандемии: коронавирус обнаружен у 312 жителей Карелии за сутки.