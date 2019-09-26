Пожилой рыбак утонул в Карелии

По факту смерти рыбака в Кемском районе проводится проверка, сообщили в Следкоме Карелии.

Во вторник, 24 сентября, двое мужчин отравились на рыбалку на одно из озер в Кемском районе.

Находясь на водоеме 60-летний мужчина один на резиновой лодке вышел в озеро. Во время рыбалки он упал в воду и утонул. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия для обнаружения тела погибшего.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.