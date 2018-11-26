Пожилой водитель пострадал в лобовом столкновении на трассе в Карелии

В Беломорском районе при столкновении Lada и "семерки" травмы получил 61-летний водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу 23 ноября в 08.15 в Беломорске в районе дома №61А по улице Октябрьская 36-летний водитель автомобиля Lada Priora, нарушив правило расположения транспортного средства на проезжей части, совершил столкновение с встречным автомобилем "ВАЗ-2107".

В результате ДТП травмы получил 61-летний водитель "семерки".

Он был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.