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Пожилую петрозаводчанку поймали на нелегальном "бизнесе" с участием мигрантов

Новости. Криминал
16:10, 25 Июня 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Петрозаводске установлен факт нелегальной постановки иностранных граждан на миграционный учет, сообщили в МВД Карелии.

Выяснилось, что 65-летняя петрозаводчанка фиктивно заключала трудовые договоры с иностранцами, чтобы они могли встать на миграционный учет. Мигранты незаконно приобретали право нахождения на территории РФ. Женщина заработала на этом около 70 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.

Пенсионерке грозит реальный срок.

Ранее сообщалось, что мигрантов-нелегалов начали выдворять из Карелии.

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Комментарии

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Ольга
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