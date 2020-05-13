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Пожилую петрозаводчанку в День рождения "развели" почти на 800 тысяч рублей

Новости. Криминал
15:39, 14 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 61-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Со счета пенсионерки 11 мая незаконно списали 770 тысяч рублей.

Она рассказала, что в свой день рождения получила на телефон сообщение с абонентского номера банка. Ей предложили бонусы на карту.

Женщина заинтересовалась информацией и перешла по прикрепленной ссылке. Поучаствовав в небольшом опросе, она заполнила уже готовую форму – ввела реквизиты карты. После чего мошенники добрались до счетов петрозаводчанки.

Полиция Карелии предупреждает: мошенники регулярно рассылают письма, замаскированные под сообщения от банка. Их цель – получить доступ к чужому счёту и украсть деньги. 

Ранее пенсионерка в Карелии лишилась более 420 тысяч рублей после звонка на телефон.

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