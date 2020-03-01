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Пожилые лыжники посоревнуются в Петрозаводске

Новости. Спорт
16:30, 02 Марта 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Зимняя спартакиада пенсионеров пройдет в Петрозаводске 5 марта, сообщили в ОПФР по Карелии.

Лыжники съедутся со всех районов республики.

Победителей определят как в личном, так и в командном первенстве. По условиям спартакиады, в состав каждой команды должны войти пять человек: четыре участника (двое мужчин 60 лет и старше и две женщины 55 лет и старше) и руководитель делегации, представляющий территориальный орган ПФР по Республике Карелия.

К соревнованиям не допускаются пенсионеры с противопоказаниями по здоровью. 

В программе состязаний – лыжные гонки на 2 км для мужчин и 1 км для женщин, а также командные соревнования на дистанции 1800 метров.

Открытие спартакиады состоится в 10.10, старт участников – в 11.00, место проведения – спортивный комплекс "Курган". 

Ранее глава Карелии предложил возобновить походы по "Лыжне Антикайнена".

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