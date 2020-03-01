Пожилые лыжники посоревнуются в Петрозаводске

Зимняя спартакиада пенсионеров пройдет в Петрозаводске 5 марта, сообщили в ОПФР по Карелии.

Лыжники съедутся со всех районов республики.



Победителей определят как в личном, так и в командном первенстве. По условиям спартакиады, в состав каждой команды должны войти пять человек: четыре участника (двое мужчин 60 лет и старше и две женщины 55 лет и старше) и руководитель делегации, представляющий территориальный орган ПФР по Республике Карелия.



К соревнованиям не допускаются пенсионеры с противопоказаниями по здоровью.



В программе состязаний – лыжные гонки на 2 км для мужчин и 1 км для женщин, а также командные соревнования на дистанции 1800 метров.



Открытие спартакиады состоится в 10.10, старт участников – в 11.00, место проведения – спортивный комплекс "Курган".

Ранее глава Карелии предложил возобновить походы по "Лыжне Антикайнена".