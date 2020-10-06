Пожилых жителей села в Карелии стали вновь возить на диспансеризацию в поликлиники

Комплексный центр социального обслуживания населения Карелии возобновил доставку сельских жителей старше 65 лет в медицинские организации для прохождения диспансеризации.

Доставка выполняется бесплатно во всех районах республики с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на основании списков, сформированных учреждениями здравоохранения, и в соответствии с графиками приема пожилых граждан, сообщается в паблике Центра.

Предоставление данной меры поддержки пожилых людей, действующей с февраля этого года, было приостановлено с 30 марта в связи с введением ограничительных мероприятий из-за пандемии коронавируса.

С начала этого года мобильные бригады комплексного центра социального обслуживания выезжали 93 раза, 487 человек старше 65 лет из разных поселков республики смогли бесплатно доехать до медицинских организаций на плановую диспансеризацию. В сентябре совершено уже 39 выезда – на профилактический осмотр доставлены 213 человек.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске возобновил работу обменно-вещевой пункт.