В Петрозаводске возобновил работу обменно-вещевой пункт

Вещи для нуждающихся можно принести в подразделения Комплексного центра социального обслуживания населения республики в Петрозаводске.

По сообщению Центра, обменно-вещевой пункт отделения срочного социального обслуживания на улице Лизы Чайкиной, 9 вновь предоставляет срочную социальную услугу "Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости" малоимущим гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Выдача вещей осуществляется по предварительной записи по номеру телефона: 8 900 457 02 39.

В Центре напоминают, приём от населения пригодных к эксплуатации вещей осуществляется и на базе кризисного отделения для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 8:45 до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, 7а.

Что можно приносить: одежду, обувь, средства гигиены, бытовую технику, посуду, школьно-письменные принадлежности, нижнее белье, постельное бельё, полотенца.

При этом постельное бельё, полотенца и нижнее бельё принимаются только новые. Одежда и обувь должны быть пригодными к эксплуатации и не требующими ремонта.

Все поступающие в обменно-вещевой пункт вещи проходят дезинфекционную обработку в соответствии с требованиями действующих санитарно-гигиенических норм и правил.

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