Познер предложил упразднить факультеты журналистики

Телеведущий Владимир Познер предложил идею упразднить все факультеты журналистики.

Владимир Познер ответил на вопрос поклонника о том, что значит быть хорошим журналистом. Во время разговора он предложил идею упразднить все факультеты журналистики, заменив их более подходящим аналогом. Рассуждения Познера доступны на его официальной странице на платформе «Яндекс.Дзен», передает Лента.ру.

По словам Познера, человека можно научить писать, рисовать или читать ноты, однако его невозможно научить быть писателем, художником или композитором. То же самое и с журналистикой: телеведущий уверен, что настоящий журналист должен «родиться с определенным талантом».

«Я бы, например, упразднил все факультеты журналистики и вместо этого создал бы школы журналистики для тех, кто уже имеет высшее образование, уже немножко „пощупали“ жизнь и понимают, для чего они хотят идти в журналистику, и вообще — что это за профессия. Чтобы они понимали, что это — не красоваться на экране телевизора», — заявил Познер.