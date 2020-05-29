Права родителей на детские пособия могут быть ограничены: подготовлен законопроект

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ограничить право родителей, которые не живут с ребенком и не ухаживают за ним, получать на него пособие.

Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается ограничить возможность права получения пособия супругом, не проживающим с ребенком и не осуществляющим уход за ним", — говорится в пояснении к документу.

Авторы проекта отмечают, что сейчас не редки случаи, когда отдельно проживающий супруг, который не состоит в официальном разводе и при этом не занимается уходом за ребенком, самостоятельно подает заявление через электронный сервис о выплате пособия на ребенка, указав свои банковские реквизиты.

Почему это не устраивает разработчиков законопроекта, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".