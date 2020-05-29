890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Юные жители Карелии, устроившие застолье в чужом подъезде, избили супружескую пару 2
Сегодня 11:24
Филиал Офтальмологического центра Карелии в Кондопоге прекращает работу 1
Сегодня 15:17
Рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии за сутки 14
Сегодня 09:37
Маршрутчики Петрозаводска продолжают нарушать эпидемиологические правила (ФОТО) 9
Сегодня 13:52
Чиновников в Карелии наградили почетными знаками 2
Сегодня 08:20

Права родителей на детские пособия могут быть ограничены: подготовлен законопроект

Новости. Общество
16:12, 29 Мая 2020
фото: pixabay
Загрузка...

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ограничить право родителей, которые не живут с ребенком и не ухаживают за ним, получать на него пособие.

Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается ограничить возможность права получения пособия супругом, не проживающим с ребенком и не осуществляющим уход за ним", — говорится в пояснении к документу.

Авторы проекта отмечают, что сейчас не редки случаи, когда отдельно проживающий супруг, который не состоит в официальном разводе и при этом не занимается уходом за ребенком, самостоятельно подает заявление через электронный сервис о выплате пособия на ребенка, указав свои банковские реквизиты.

Почему это не устраивает разработчиков законопроекта, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
23.05.2020, 12:01
Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Чтиво

Сегодня 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 3
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
Сегодня 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
Сегодня 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»