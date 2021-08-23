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Правила начисления соцвыплат на детей от 3 до 7 лет изменят после жалоб в «Совет матерей»

Новости. Общество
16:23, 26 Августа 2021
фото: © Николай Колин / ТАСС

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Минтруд РФ готовит изменения в правила предоставления социальных выплат на детей от трех до семи лет, а также вставшим на учет в ранние сроки беременным женщинам и одиноким родителям.

Об этом газете «Известия» сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Сейчас основанием для отказа в предоставлении такой меры поддержки является наличие у семьи двух и более автомобилей. Исключения в этом правиле делаются для многодетных семей, семей с инвалидами, а также если машина была получена благодаря мерам соцподдержки, но тогда в выплатах отказывают, если у семьи три машины и больше. При назначении выплат также учитывается транспорт, не снятый с регистрационного учета в ГИБДД и находящийся под арестом или в розыске, пишет газета. Нововведения позволят не учитывать при назначении меры поддержки такие автомобили.

«Как и в прошлом году, Минтруд постоянно проводит мониторинг обратной связи от граждан, обращающихся за мерами социальной поддержки. С учетом этого готовятся изменения в правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет, а также в правила предоставления выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом», — сказала Баталина газете, добавив, что изменения будут внесены до конца года.

Жалобы по этой теме начали поступать в общественную организацию «Совет матерей» в мае 2021 года, сообщила изданию ее председатель Татьяна Буцкая.

Госавтоинспекция не снимает с регистрационного учета угнанные машины, и в органы социальной защиты по запросам поступает информация о наличии у семьи двух транспортных средств. В итоге закон не позволяет малообеспеченным семьям, пострадавшим от угона автомобилей, получить необходимые выплаты.

«Мы сразу же обратились в Минтруд за соответствующими разъяснениями и попросили разобраться в сложившейся ситуации. И для нас, и для министерства очевидно, что такая несправедливость должна быть устранена, поэтому уже до конца года планируется внести соответствующие изменения в основные требования к порядку назначения и осуществления данной выплаты. После этого все пострадавшие семьи смогут получить положенные выплаты», — отметила она.

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