Правительство даст деньги инвалидам, готовым открыть бизнес в Карелии

В республике увеличены размеры субсидий для обеспечения самозанятости безработных инвалидов.

С 27 июня в Карелии размеры единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела для безработных инвалидов увеличены до 100 тыс. руб., а в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси – до 150 тыс. руб. Ранее эта сумма составляла 58, 8 тыс. рублей. Об этом сообщает Управление труда и занятости Карелии.

Также увеличены размеры субсидий с 58,8 тыс. рублей до 100 тыс. рублей для всех участников программы самозанятости по таким видам деятельности как сфера растениеводства, животноводства, лесоводства, лесозаготовок, обрабатывающего производства, за исключением ремонта и монтажа машин и оборудования, строительства зданий, строительства инженерных сооружений. В этих целях были внесены соответствующие изменения в постановление Правительства Республики Карелия 2012 года.

Данные меры поддержки должны увеличить численность граждан, желающих организовать собственное дело, заявляют в Управлении.