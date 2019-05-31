Правительство Карелии изменило Положение о природном парке "Валаамский архипелаг"

Из положения исчезла фраза о направлении взымаемой за посещение парка платы на содержание памятников и решение социальных вопросов местного населения.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес изменения в постановление республиканского правительства от 31 декабря 1999 года, которое утвердило Положение о природном парке "Валаамский архипелаг". Изменения касаются, в частности, статьи 25, регламентирующей оплату посещения природного парка.

Прежняя редакция этой статьи предусматривала, что поступающая от посетителей парка плата направляется на "содержание, восстановление, реставрацию историко-культурных памятников и природных объектов, решение социальных вопросов населения, проживающего на территории природного парка". Причем, от оплаты посещения особо охраняемой природной территории освобождались "граждане, постоянно проживающие на территории природного парка, включая насельников монастыря (монашествующих, послушников, трудников и паломников монастыря), и их гости, работники организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории природного парка, а также командированные лица".

В новой редакции 25 статья выглядит следующим образом: "Обслуживание посетителей на территории парка осуществляется за плату в соответствии с действующим законодательством".

Напомним, дирекция природного парка "Валаамский архипелаг" была преобразована республиканскими властями в 2011 году. На ее базе правительство Карелии создало дирекцию особо охраняемых природных территорий регионального значения.