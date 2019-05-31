Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:25, 31 Мая 2019
фото: https://vk.com/club42361680

Правительство Карелии изменило Положение о природном парке "Валаамский архипелаг"

Загрузка...

Из положения исчезла фраза о направлении взымаемой за посещение парка платы на содержание памятников и решение социальных вопросов местного населения.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес изменения в постановление республиканского правительства от 31 декабря 1999 года, которое утвердило Положение о природном парке "Валаамский архипелаг". Изменения касаются, в частности, статьи 25, регламентирующей оплату посещения природного парка.

Прежняя редакция этой статьи предусматривала, что поступающая от посетителей парка плата направляется на "содержание, восстановление, реставрацию историко-культурных памятников и природных объектов, решение социальных вопросов населения, проживающего на территории природного парка". Причем, от оплаты посещения особо охраняемой природной территории освобождались "граждане, постоянно проживающие на территории природного парка, включая насельников монастыря (монашествующих, послушников, трудников и паломников монастыря), и их гости, работники организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории природного парка, а также командированные лица".

В новой редакции 25 статья выглядит следующим образом: "Обслуживание посетителей на территории парка осуществляется за плату в соответствии с действующим законодательством".

Напомним, дирекция природного парка "Валаамский архипелаг" была преобразована республиканскими властями в 2011 году. На ее базе правительство Карелии создало дирекцию особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2019, 21:20
ФОТО: Ольга Бузова показала себя в микро-бикини
24.05.2019, 10:00
Глава муниципалитета Карелии отправил районным властям кукиш
28.05.2019, 08:20
ФОТО: Гражданин Украины пытался вывезти в Финляндию 610 пачек сигарет, спрятав их от карельской таможни
24.05.2019, 18:40
Стало известно, в каком районе Карелии самая высокая радиация
28.05.2019, 14:40
ВИДЕО: Пассажирский автобус "развалился" прямо в центре Петрозаводска
25.05.2019, 10:33
ВИДЕО: Сотрудники Росгвардии устроили ДТП в Петрозаводске

Аналитика

30.05.2019 15:20
Капитал
Новый контракт "ТехРента"
Впервые администрация Петрозаводска заключила с подрядчиком контракт на обслуживание дорог на 5 лет.
Карельская деревня как "дрова" для "Огня"
29.05.2019 11:52
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 6
29.05.2019 11:12
"Человек должен жить, а не выживать" 18
28.05.2019 09:40
Шунгит – как новый бренд Карелии
27.05.2019 12:49
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:15
Личное мнение
"Такое ощущение, что этот министр не из Москвы в Карелию приехал, а с Луны свалился" 10
Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов прокомментировал высказывания главы Минсельхоза о причинах упадка на селе.
Такое кино мне не нужно 7
30.05.2019 15:13
"Символ женственности", или Эффект на кончике ножа
30.05.2019 10:59
Автограф президента 3
27.05.2019 11:01
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 10:04
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»