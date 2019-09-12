Правительство Карелии отказалось снижать налог на туристические автобусы

Правительство Карелии дало отрицательное заключение на проект закона о снижении транспортного налога на туристические автобусы на 40%.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламента автор законопроекта, депутат Эмилия Слабунова.

По ее словам, в правительстве не увидели возможного эффекта от снижения налога и указали на то, что туристические автобусы используются не только для перевозки туристов, но и для регулярных рейсов.

Почему власти не захотели снижать налог на туристические автобусы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".