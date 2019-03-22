Правительство Карелии приобрело два микроавтобуса за 6 млн рублей

Управделами правительства региона заключило контракт на покупку двух французских микроавтобусов.

Аукцион на сайте госзакупок был объявлен 22 февраля, а его итоги были опубликованы 15 марта.

Согласно документации, начальная сумма торгов составила 5 миллионов 982 тысячи рублей.

Контракт был заключен с единственным участником по максимальной цене – с компанией "Омега Моторс", зарегистрированной в Мурманске.

Согласно договору, поставщик предоставляет правительству Карелии два микроавтобуса Peugeot Traveller, стоимостью 2 миллиона 991 тысяча рублей каждый.

Характеристики транспортных средств следующие: двигатель объемом 1997 куб. см, мощностью 150 л.с.; коробка передач автоматическая. Автомобили оснащены подушками безопасности, двузонным климат-контролем, кожаными сиденьями.