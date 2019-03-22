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Новости. Общество
09:50, 22 Марта 2019
фото: peugeot.ru

Правительство Карелии приобрело два микроавтобуса за 6 млн рублей

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Управделами правительства региона заключило контракт на покупку двух французских микроавтобусов.

Аукцион на сайте госзакупок был объявлен 22 февраля, а его итоги были опубликованы 15 марта.

Согласно документации, начальная сумма торгов составила 5 миллионов 982 тысячи рублей.

Контракт был заключен с единственным участником по максимальной цене – с компанией "Омега Моторс", зарегистрированной в Мурманске.

Согласно договору, поставщик предоставляет правительству Карелии два микроавтобуса Peugeot Traveller, стоимостью 2 миллиона 991 тысяча рублей каждый.

Характеристики транспортных средств следующие: двигатель объемом 1997 куб. см, мощностью 150 л.с.; коробка передач автоматическая. Автомобили оснащены подушками безопасности, двузонным климат-контролем, кожаными сиденьями.

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Комментарии

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однозначно
2019-03-22 10:40:31
Приставы знают толк в машинах. Артурчик, я правильно сказал ?
zanoza
2019-03-22 10:11:46
"Контракт был заключен с единственным участником по максимальной цене – с компанией "Омега Моторс", зарегистрированной в Мурманске." Как это прикажите понимать? Интересно а что думает по этому поводу ФАС?
Grek
2019-03-22 10:16:31
zanoza, УФАс ни когда ничего не думает , оно делает .....когда ей скажут что надо делать сверху . Политика , не более того .
zanoza
2019-03-22 10:42:42
Grek, тогда это уже нужно назвать коррупцией!
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