12:22, 27 Февраля 2018
Правительство Карелии рекомендует властям Сортавалы особо отрегулировать градостроительную деятельность
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Вышло распоряжение о включении Сортавалы в перечень исторических поселений регионального уровня, имеющих особое значение для истории культуры республики.
На основании этого распоряжения Управление по охране объектов культурного наследия разработает нормативный правовой акт об утверждении предмета охраны и границ территории исторического поселения, где будут действовать особые условия градостроительной деятельности. Должны быть установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом планировочной структуры исторического поселения и т.д.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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