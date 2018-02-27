Правительство Карелии рекомендует властям Сортавалы особо отрегулировать градостроительную деятельность

Вышло распоряжение о включении Сортавалы в перечень исторических поселений регионального уровня, имеющих особое значение для истории культуры республики.

На основании этого распоряжения Управление по охране объектов культурного наследия разработает нормативный правовой акт об утверждении предмета охраны и границ территории исторического поселения, где будут действовать особые условия градостроительной деятельности. Должны быть установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом планировочной структуры исторического поселения и т.д.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".