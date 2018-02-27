Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:22, 27 Февраля 2018

Правительство Карелии рекомендует властям Сортавалы особо отрегулировать градостроительную деятельность

По теме

ЦИК Карелии прокомментировал кампанию по завлечению ветеранов на выборы 18 марта
27.02.18 14:46
Депутаты Петросовета предлагают внести изменения в закон о капремонте
27.02.18 14:23
В Петрозаводске появился желающий купить усадьбу XIX века за 1 рубль
27.02.18 13:59
Все новости
Загрузка...

Вышло распоряжение о включении Сортавалы в перечень исторических поселений регионального уровня, имеющих особое значение для истории культуры республики.

На основании этого распоряжения Управление по охране объектов культурного наследия разработает нормативный правовой акт об утверждении предмета охраны и границ территории исторического поселения, где будут действовать особые условия градостроительной деятельности. Должны быть установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства с учетом планировочной структуры исторического поселения и т.д.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

По теме

ЦИК Карелии прокомментировал кампанию по завлечению ветеранов на выборы 18 марта
27.02.18 14:46
Депутаты Петросовета предлагают внести изменения в закон о капремонте
27.02.18 14:23
В Петрозаводске появился желающий купить усадьбу XIX века за 1 рубль
27.02.18 13:59
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства
21.02.2018, 13:06
ОПРОС: За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?
26.02.2018, 13:16
"Мы живем как после войны"

Аналитика

Сегодня 11:23
Политкухня
"А вдруг метеорит прилетит?"
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
"Мы живем как после войны" 7
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
26.02.2018 11:27
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
20.02.2018 15:04
Вся аналитика

Медиа

В Петрозаводске прошел митинг памяти Немцова
26.02.2018 11:28
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»