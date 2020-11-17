Правительство Карелии собрало телефоны аптек республики в одном месте

По поручению главы региона контакты аптек размещены на сайте правительства Карелии в разделе "Коронавирус".

На сайте правительства республики опубликован список контактных телефонов аптек Петрозаводска и районов Карелии. Позвонив по этим номерам, можно узнать о наличии необходимых лекарств, режиме работы аптеки, сообщили в правительстве региона.

Решение собрать в одном месте телефоны аптек республики было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующее поручение Министерству экономического развития и Минздраву дал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Список телефонов аптек можно найти здесь.