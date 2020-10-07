890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Российская ведущая рассказала, что герои современного телевидения - ненастоящие
07.10.2020 21:30
Движение на трассе "Кола" остановит 23-метровый "Петр-I" 1
07.10.2020 18:40
Новые кадры с места жесткого ДТП под Петрозаводском появились в Сети (ФОТО)
Сегодня 11:49
Малышева рассказала, как вылечиться от коронавируса дома 3
07.10.2020 22:00
Правительство Карелии сообщило, как будет действовать в условиях обострения ситуации с коронавирусом 9
Сегодня 14:24

Правительство Карелии сообщило, как будет действовать в условиях обострения ситуации с коронавирусом

Новости. Общество
14:24, 08 Октября 2020
фото: © кадр из видео прямой линии в "ВКонтакте"
Загрузка...

Ситуация с заболеваемостью находится под контролем, сообщается в паблике правительства Карелии.

"В Карелии пока не планируется введение ограничительных мер в связи с коронавирусом, ситуация с заболеваемостью находится под контролем", - сообщили в паблике правительства республики.
Оперативный штаб Карелии по предупреждению распространения коронавирусной инфекции рекомендует строго соблюдать простые правила, чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения.

Напомним, что за прошедшие сутки в Карелии от коронавируса скончался 53-летний мужчина, а 72 человека заразились COVID-19.
В результате общее число умерших на 7 октября составило 40 человек, заболевших – 4464, выздоровели – 3639 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-10-08 16:59:42
Имитация деятельности! С таким же успехом можно отчитаться о контроле погодных условий, урожае грибов в лесу и пр.
протестанутый
2020-10-08 15:24:49
Штрафовать нещадно - самая действенная профилактика.
*
2020-10-08 15:59:34
хрен вам и по всей морде .
Бездельник
2020-10-08 15:52:56
протестанутый, Штрафовать больных, разгуливающих по городу и создающих угрозу заражения остальных конечно надо, но причем здесь здоровые граждане. Это всё равно что наказывать не убийц, воров и прочих уголовников, а законопослушных граждан, которые могут случайно встретиться с лиходеем и пострадать. :)
кир
2020-10-08 15:49:00
протестанутый, так точно.
кир
2020-10-08 14:58:25
Они не знают ничего. Как будут действовать тоже не знают.
zanoza
2020-10-08 14:56:45
Никаких ограничительных мер не будет. И не потому, что ситуация под контролем, а из-за экономических соображений, не потянет страна , а тем более наш регион, самоизоляцию.
paramparam
2020-10-08 14:38:01
Циферки вот пока показывают иначе.
delphi
2020-10-08 14:29:48
под каким контролем? по 70 человек
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
01.10.2020, 10:35
В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах
05.10.2020, 07:15
Жители Петрозаводска возмущены масштабом разрушений в процессе благоустройства города

Чтиво

07.10.2020 11:05
Кофе со сливками
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 6
Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов стал гостем рубрики "Кофе со сливками".
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
"Это было великое закрытие!" 13
02.10.2020 12:50
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»