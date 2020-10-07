Правительство Карелии сообщило, как будет действовать в условиях обострения ситуации с коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью находится под контролем, сообщается в паблике правительства Карелии.

"В Карелии пока не планируется введение ограничительных мер в связи с коронавирусом, ситуация с заболеваемостью находится под контролем", - сообщили в паблике правительства республики.

Оперативный штаб Карелии по предупреждению распространения коронавирусной инфекции рекомендует строго соблюдать простые правила, чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения.

Напомним, что за прошедшие сутки в Карелии от коронавируса скончался 53-летний мужчина, а 72 человека заразились COVID-19.

В результате общее число умерших на 7 октября составило 40 человек, заболевших – 4464, выздоровели – 3639 человек.