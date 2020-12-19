Правительство Карелии сообщило, кто первым добровольно согласился привиться от коронавируса

Первыми вакциной "Спутник V" прививаются работники медицинских, социальных и образовательных учреждений.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.
"Первыми вакциной "Спутник V" добровольно прививаются медицинские и социальные работники, а также учителя",- сообщили в правительстве.
По утверждению властей, вакцинация уже началась.
Вакцина "Спутник V" двухвалентная: после первой прививки вторая делается через 21 день.
Уже привились более 140 человек первым компонентом и более 40 – вторым.
Поступление очередной партии вакцины ожидается в начале 2021 года.
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