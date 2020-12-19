890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Звезда Instagram умерла от анорексии 1
19.12.2020 21:40
Правительство Карелии сообщило, кто первым добровольно согласился привиться от коронавируса 7
Сегодня 09:41
Число погибших в ДТП по вине пьяных водителей в Карелии уменьшилось втрое
19.12.2020 16:02
Евгений Ульянов вновь избран лидером КПРФ в Карелии 9
19.12.2020 14:25
В Карелии отмыли скалы от надписей за 4 млн рублей (ВИДЕО) 17
19.12.2020 13:28
Стали известны самые необычные названия деревень и сел в России
19.12.2020 20:40
Как дорожники положили новый асфальт на набережной Петрозаводска в первый день снегопада 7
19.12.2020 15:39

Правительство Карелии сообщило, кто первым добровольно согласился привиться от коронавируса

Новости. Общество
09:41, 20 Декабря 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
Загрузка...

Первыми вакциной "Спутник V" прививаются работники медицинских, социальных и образовательных учреждений.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

"Первыми вакциной "Спутник V" добровольно прививаются медицинские и социальные работники, а также учителя",- сообщили в правительстве.

По утверждению властей, вакцинация уже началась.

Вакцина "Спутник V" двухвалентная: после первой прививки вторая делается через 21 день.

Уже привились более 140 человек первым компонентом и более 40 – вторым.

Поступление очередной партии вакцины ожидается в начале 2021 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-12-20 12:02:23
А что же самых лучших, самых необходимых не прививают?! Они же думают, сочиняют всё новые правила и бредовые ограничения.
Срочно нужно привить депутатов и чиновников первого эшелона! А потом и людей можно...
кир
2020-12-20 10:31:42
Либералы истерить будут.
Саныч
2020-12-20 11:49:03
кир, точняк. Давай на тебе испробуем. Ты чел открытый, хоть что-то толковое напишешь про ощущения :)
Off
2020-12-20 11:18:25
кир,оккупант .. ага , они в Думе, все в истерике ,требуют уколоться . ))))
кир
2020-12-20 12:03:04
Off, справка есть и дела нет. Хорошо устроился самобытный. Не придут снова ваши. Можешь не истерить.
Off
2020-12-20 12:23:33
кир, оккупант ...абырвалг. :)
Гарик
2020-12-20 10:16:22
" Добровольно " прививаются ...... и тут адм.ресурс врубить надо, деятели . Нашли " камикадзе" (((((((((((((((
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
16.12.2020, 10:25
Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса
18.12.2020, 07:25
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

Аналитика

18.12.2020 16:01
Обществоведение
За руку теперь не ловят 1
Бывший чиновник мэрии Петрозаводска получил 9 лет колонии строгого режима за взятки на основании показаний свидетелей.
Подписка на периодическую прессу от Почты России: ответы на все важные вопросы
18.12.2020 10:15
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
17.12.2020 11:40
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 7
16.12.2020 12:05
Вместо локдауна 3
15.12.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

18.12.2020 15:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Стильные зимние наряды в ТРЦ "Тетрис"
18.12.2020 15:20
"Немножечко не успели" 10
17.12.2020 10:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»