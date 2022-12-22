Правительство Карелии увеличило для населения размер платы за капремонт домов

Размер взносов на капитальный ремонт домов для жителей Карелии в 2023 году составит 11 рублей 2 копейки за 1 кв. метр общей площади.

Соответствующее постановление правительства подписал глава республики Артур Парфенчиков.

В 2022 году население платило 10 рублей 2 копейки, а в 2016 году, когда начиналась программа капремонта, эта сумма составляла 6 рублей 30 копеек.

Ранее необходимость повышения объяснил министр строительства республики Виктор Россыпнов.

«Взнос на капитальный ремонт каждый год традиционно повышается для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость программы капитального ремонта… Обращаю внимание, что мы от капитального ремонта небольших домов переходим к капитальному ремонту тех домов, которые требуют значительного вливания», — сказал Россыпнов.