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Новости. Общество
21:05, 07 Декабря 2018
фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Правительство не планирует вводить продовольственные карточки в 2019 году

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Продовольственные карточки для граждан с низким уровнем достатка не будут вводиться в 2019 году.

Об этом сообщил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадий Пономарев на конференции "Агрохолдинги России - 2018", передает ТАСС.

"Тема эта поручена Министерству промышленности и торговли Российской Федерации. На сегодняшний день мной получен ответ на депутатский запрос, потому что тема транслировалась и муссировалась очень серьезно, вплоть до того, что на следующий год это все должно быть реализовано. Получен был отрицательный ответ, что на будущий год это сделано быть не может", - сказал он.

Несколько лет назад Минпромторг предложил создать в России систему дополнительного питания для малообеспеченного населения. На специальные банковские карты граждан этой категории предлагалось зачисляться средства, которые можно будет тратить на определенные отечественные продукты - свежие, скоропортящиеся. Запуск программы планировался на 2018 год или 2019 год.

По мнению Пономарева, реализация этого предложения будет стимулировать внутренний спрос и развитие перерабатывающих отраслей. "Такие карточки необходимо вводить, как показывает практика", - отметил он.

При этом депутат указал, что вводить карточки стоит не на расширенную линейку продуктов, включая и промтовары, а на конкретные продукты, и тогда это может быть реализуемо с точки зрения бюджета.

Помимо того, что введение карточек окажет помощь населению, они могут стать серьезным толчком для развития внутреннего потребления и развития внутреннего рынка, считает Пономарев. "Это очень важная тема для перерабатывающей отрасли", - сказал он.

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Комментарии

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Сеня
2018-12-07 21:28:38
Приплыли в 21 веке...жуть , а не правительство .
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